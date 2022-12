Invescap-Anlagestrategie behält auch im 5. Quartal ihr Morningstar-Top-Ranking

Weitere Suchergebnisse zu "Morningstar":

Genf, Schweiz (ots/PRNewswire) -Invescap, ein privates Kredit- und Investmentunternehmen, gab bekannt, dass seine Anlagestrategie des SPI All Yields Fund das fünfte Quartal in Folge ein Top-Ranking von Morningstar erhalten hat. Morningstar, einer der weltweit führenden Finanzratingservices, stufte die Strategie im Vergleich zu mehr als 800 Investmentfonds im Bereich festverzinslicher Kredite auf Platz 1 ein. Das quantitative Bewertungssystem bewertet die Fonds auf der Grundlage ihrer bisherigen Leistungen, die jährlich innerhalb eines Dreijahreszeitraums gemessen werden.Ein Top-Rating von Morningstar wird im Allgemeinen als wichtige Bestätigung für die von ihm untersuchten börsengehandelten Indexfonds (ETF) und Anlagefonds angesehen. Invescap hält seinen ersten Platz und meldet für 2022 einen deutlichen Rückgang des Leistungsniveaus der Wettbewerber. Seine Strategie kombiniert eine Konzentration auf Aktivitäten mit Bezug zur Realwirtschaft mit der Finanzierung von medizinischen Kliniken, die sich auf den Finanzmärkten als widerstandsfähig erwiesen hat.„Investoren legen stets großen Wert auf hohe und stabile Anlagerenditen. Das dreijährige annualisierte Kriterium ist das stabilste Maß für die Performance, das für die von uns angebotenen Anlagestrategien verfügbar ist", erklärt Invescap-CEO Dr. Marc Andre Pepin.Invescap wurde im Jahr 2012 gegründet und hat sich auf internationale Privatanleihen spezialisiert. Die Kunden von Invescap reichen von unabhängigen Vermögensverwaltern und Family Offices bis zu Finanzinstituten. Die Anleger schätzen die relativ stabilen und positiven Renditen der angebotenen Strategien, die eine Diversifizierung abseits der Finanzmärkte bieten und für qualifizierte Anleger gut geeignet sind.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Invescap unter info@invescap.ch.Kontakt:Liat Blumnerliat@percepto-digital.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/invescap-anlagestrategie-behalt-auch-im-5-quartal-ihr-morningstar-top-ranking-301701199.htmlPressekontakt:+972 35046186Original-Content von: Invescap, übermittelt durch news aktuell