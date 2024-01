InvesTech Holdings Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI des Unternehmens Investech liegt bei 66,67, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 52,63, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Unternehmen eine Bewertung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für Investech. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen aufgezeichnet. Größtenteils war die Stimmung neutral, und die Anleger unterhielten sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit "Gut" und fasst das Anleger-Sentiment als "Gut"-Einschätzung zusammen.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Investech wurde langfristig eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Investech-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -23,17 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,56 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.