Inventus Mining Aktie: Das ist die Höhe!

Die technische Analyse zeigt, dass die Inventus Mining-Aktie eine gemischte Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,05 CAD weist eine Abweichung von -20 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs (0,04 CAD) auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser aktuell bei 0,03 CAD, was einer Abweichung von +33,33 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Inventus Mining derzeit bei 0 Prozent liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,58 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über Inventus Mining überwiegend positiv diskutiert wurde. An zwei Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Fundamental betrachtet ist Inventus Mining im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) aus Sicht der Analyse unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 173,72, was einem Abstand von 48 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 335,54 entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.