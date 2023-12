Inventus Mining Aktie: Was passiert jetzt?

Die Aktie von Inventus Mining bietet derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag bedeutet. Konkret liegt der Unterschied bei 3,67 Prozentpunkten, was die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Inventus Mining bei 0,04 CAD und ist damit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -33,33 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Inventus Mining liegt bei 50, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht und einen Wert von 40 aufweist, bestätigt diese neutrale Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies zeigt sich in einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen und einem positiven Stimmungsbild in den sozialen Medien, wodurch Inventus Mining in diesem Punkt mit "Gut" bewertet wird.

Zusammenfassend erhält Inventus Mining für die genannten Kriterien insgesamt ein "Gut".

Sollten Inventus Mining Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Inventus Mining jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Inventus Mining-Analyse.

