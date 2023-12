Inventus Mining Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Inventus Mining liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Inventus Mining beträgt 173, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" als unterbewertet gilt. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Inventus Mining im vergangenen Jahr eine Rendite von -50 Prozent erzielt, was 39,42 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Hinsicht insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigen, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung für Inventus Mining als "Neutral" eingestuft werden. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral"-Wert bewertet.