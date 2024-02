Inventus Mining Aktie: Chancenlos!

Inventus Mining: Aktienanalyse und Bewertung

Inventus Mining hat in den letzten 12 Monaten eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" gezeigt. Mit einer Rendite von -57,14 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch in der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite mit -22,14 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Inventus Mining-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,05 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,03 CAD lag, was einem Unterschied von -40 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Inventus Mining einen Wert von 173 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 337 haben. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 3,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Inventus Mining eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse, dass Inventus Mining aus verschiedenen Perspektiven betrachtet gemischte Bewertungen erhält, von "Schlecht" bis "Gut". Anleger sollten daher die verschiedenen Aspekte der Aktie sorgfältig prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.