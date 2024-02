Inventrust Properties Aktie: Es wird konkret!

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die InvenTrust Properties Corp-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem Gesamturteil von "Gut" für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu InvenTrust Properties Corp. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 23 USD, was einem Abwärtspotenzial von -10,3 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 25,64 USD. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält InvenTrust Properties Corp ein "Neutral"-Rating für diesen Analysepunkt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der InvenTrust Properties Corp neutral ist, mit einem RSI7 von 32,44 und einem RSI25 von 47,76, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zudem wurde das Unternehmen intensiver diskutiert als üblich, was zu einer erhöhten Aufmerksamkeit der Anleger führt und somit zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der InvenTrust Properties Corp-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 24,21 USD lag und der letzte Schlusskurs bei 25,64 USD somit +5,91 Prozent davon abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt jedoch nur eine geringe Abweichung von +0,91 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die InvenTrust Properties Corp-Aktie somit ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnikanalyse.