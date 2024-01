Inventrust Properties Aktie: Abwarten

InvenTrust Properties Corp: Analystenbewertung und technische Analyse

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analysten die InvenTrust Properties Corp-Aktie bewertet. Von diesen Bewertungen waren 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein Rating von "Gut" für das Wertpapier. Für den letzten Monat liegen keine neuen Bewertungen vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 23 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um -9,48 Prozent vom letzten Schlusskurs (25,41 USD) fallen könnte. Daher lautet die Empfehlung "Schlecht". Insgesamt erhält InvenTrust Properties Corp von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der InvenTrust Properties Corp-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 23,9 USD. Der letzte Schlusskurs (25,41 USD) weicht davon um +6,32 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Für diesen Wert (25,16 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,99 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der InvenTrust Properties Corp-Aktie, und zwar ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die InvenTrust Properties Corp-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über InvenTrust Properties Corp in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht als normal, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für InvenTrust Properties Corp liegt aktuell bei 37,19 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,3, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das InvenTrust Properties Corp-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.