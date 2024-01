Inventronics Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "State Street":

Inventronics wird auf fundamentaler Ebene als unterbewertet eingestuft, verglichen mit dem Branchendurchschnitt für Bauprodukte. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 5,48, was einem Abstand von 81 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,35 entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie von Inventronics als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 29,82, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 60,61, was eine "Neutral"-Einstufung nach sich zieht. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Inventronics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 2,34 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1 CAD liegt somit deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild, da der letzte Schlusskurs von 1,26 CAD ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Hinsichtlich der Dividende liegt Inventronics im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Bauprodukte mit 18,62 % deutlich höher (Branchendurchschnitt: 2,53 %). Die Differenz von 16,08 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine unterbewertete Grundlage, eine neutrale Einstufung hinsichtlich des Relative Strength-Index, eine negative Bewertung basierend auf der technischen Analyse sowie eine positive Bewertung in Bezug auf die Dividendenausschüttung.