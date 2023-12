Inventronics Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Inventronics wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauprodukte) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 5,13, was einem Abstand von 82 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,16 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Inventronics diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Dividende von Inventronics beträgt 18,62 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauprodukte (2,59 %) eine höhere Ausschüttung bedeutet. Die Differenz von 16,03 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Inventronics-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 2,44 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,88 CAD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -63,93 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,43 CAD über dem aktuellen Kurs von 0,88 CAD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.