Inventronics Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Inventronics liegt aktuell bei 91, was bedeutet, dass das Wertpapier als überkauft eingestuft wird. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt an, dass Inventronics weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier als "neutral" betrachtet wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Inventronics als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 5,48 insgesamt 82 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauprodukte", der bei 31,15 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine positive Einstufung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Inventronics im Vergleich zur Branche Bauprodukte eine Dividendenrendite von 18,62 % aus, was 16,19 Prozentpunkte mehr ist als der Durchschnitt. Dies führt zu einer positiven Einstufung aufgrund des höheren möglichen Mehrwerts.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Inventronics aktuell bei 1,95 CAD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,98 CAD liegt und somit einen Abstand von -49,74 Prozent aufweist, erhält die Aktie eine negative Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,97 CAD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Somit wird die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume als "neutral" eingestuft.