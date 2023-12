Inventiva Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die technische Analyse der Inventiva Saca-Aktie zeigt positive Signale. Der aktuelle Kurs von 4,16 EUR liegt mit einer Entfernung von +19,88 Prozent vom GD200 (3,47 EUR) im "Gut"-Bereich. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt mit 3,69 EUR im positiven Bereich, da der Abstand bei +12,74 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Inventiva Saca-Aktie zeigt ebenfalls positive Signale. Der 7-Tage-RSI liegt bei 33,58 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Gleiches gilt für den RSI25, der auf 35,1 Punkte liegt und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Inventiva Saca ist insgesamt positiv. Die privaten Nutzer in sozialen Medien haben die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten relativ schwach, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Ebenso gab es eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was wiederum zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.