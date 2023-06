Inventiva-Aktie: Starke Kursentwicklung

Am Mittwoch verzeichnete das französische Biotech-Unternehmen Inventiva einen beeindruckenden Kursanstieg von 25 Prozent aufgrund der Veröffentlichung positiver Daten aus einer Phase-2-Studie. Diese beziehen sich auf den Hauptkandidaten Lanifibranor zur Behandlung von Patienten mit nicht-alkoholischer Fettlebererkrankung (NASH). Unter der Leitung von Dr. Kenneth Cusi von der University of Florida wurde die Studie an Patienten mit nicht-alkoholischer Fettlebererkrankung (NAFLD) und Typ-2-Diabetes mellitus durchgeführt.

In dieser Placebo-kontrollierten Untersuchung, bei welcher die Auswirkungen täglicher Lanifibranor-Dosen von 800 mg analysiert wurden, erreichte man das Hauptziel: Eine Reduzierung der intrahepatischen Triglyceride um 44 Prozent nach einer Therapiedauer von 24 Wochen.

Im Vergleich dazu verzeichnete die...