Inventiva Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der letzten 7 Tage für die Inventiva Saca-Aktie beträgt aktuell 29, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Inventiva Saca weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Inventiva Saca.

Die Inventiva Saca hat sich mit einem Kurs von 4,175 EUR um +11,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +21,01 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Anzahl der Beiträge über die Inventiva Saca-Aktie zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Inventiva Saca bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Inventiva Saca in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.