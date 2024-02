Inventiva Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Inventiva Saca hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. Insgesamt wurde an fünf Tagen positiv und an acht Tagen negativ über das Unternehmen diskutiert. In den letzten Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Daher erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die langfristige Stimmungslage der Investoren und Internetnutzer wurde ebenfalls analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufwies, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was auch zu einem "Neutral"-Rating führte. Somit erhält die Aktie von Inventiva Saca bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Ein weiterer Indikator, der zur Bewertung herangezogen wurde, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 72,24 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Inventiva Saca für den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch die technische Analyse durch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie ergab ein negatives Bild. Sowohl der 200-tägige als auch der 50-tägige gleitende Durchschnitt liegen deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs der Aktie, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also ein eher negativer Ausblick für die Aktie von Inventiva Saca aufgrund der verschiedenen analysierten Faktoren.