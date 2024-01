Inventis Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Der aktuelle Inventis-RSI liegt bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 45,45, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating für Inventis.

Abgesehen von harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben die Stimmung rund um Inventis auf sozialen Plattformen untersucht und überwiegend positive Kommentare festgestellt. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen von Nutzern der sozialen Medien hervorgehoben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Inventis festgestellt werden. Da keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien erkennbar war, wird das Sentiment mit "Neutral" bewertet. Auch die Anzahl der Beiträge hat keine signifikanten Unterschiede gezeigt, weshalb auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird daher Inventis in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Inventis-Aktie ein Durchschnitt von 0,04 AUD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,035 AUD, was einem Unterschied von -12,5 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Inventis daher auch aus der einfachen Charttechnik mit "Schlecht" bewertet.