Invengo Information Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Invengo Information von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt kann daher die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft werden.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Invengo Information derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,32 CNH, während der Aktienkurs (4,9 CNH) um -7,89 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 4,74 CNH, was einer Abweichung von +3,38 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einzustufen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier aktuell überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Invengo Information bei 34. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Somit erhält sie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.