Invengo Information Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Aktienkurs von Invengo Information hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,72 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um 18,76 Prozent, was bedeutet, dass Invengo Information im Branchenvergleich um +0,96 Prozent outperformt hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 12,11 Prozent im letzten Jahr, wobei Invengo Information um 7,61 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält Invengo Information in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die aktuelle Dividendenrendite für Invengo Information beträgt 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 0,01 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,01) für diese Aktie. Daher erhält Invengo Information von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Invengo Information liegt bei 43, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält Invengo Information daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder unter- noch überbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die Invengo Information derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 5,47 CNH, während der Kurs der Aktie (5,31 CNH) um -2,93 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 5,8 CNH, was einer Abweichung von -8,45 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".