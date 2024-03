Invengo Information Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Invengo Information liegt bei 21,43, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 44,74 und signalisiert eine "neutral"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Invengo Information besonders positiv diskutiert. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün, negative Diskussionen gab es keine. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Aktuell sind vor allem positive Themen von Interesse, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 5,32 CNH verläuft, was der Aktie die Einstufung "schlecht" einbringt. Der Aktienkurs ging bei 4,82 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -9,4 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage steht die Aktie jedoch besser da, mit einem Niveau von 4,75 CNH und einer Differenz von +1,47 Prozent. Insgesamt ergibt sich für die Invengo Information-Aktie eine "neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz um Invengo Information zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "gut"-Einstufung im langfristigen Stimmungsbild der vergangenen Monate. Insgesamt ergibt sich somit für Invengo Information die Gesamteinschätzung: "Gut".