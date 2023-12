Invengo Information Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Invengo Information hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,03 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" eine leichte Underperformance von -0,2 Prozent darstellt, da diese im Durchschnitt um 17,22 Prozent gestiegen sind. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei 12,17 Prozent, wobei Invengo Information mit 4,85 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Invengo Information liegt mit 43,66 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt der Wert 0, was bedeutet, dass die Aktie weder unter- noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Dividendenrendite von Invengo Information beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 1,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Invengo Information-Aktie in Bezug auf den 200-Tages-Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung mit einem aktuellen Durchschnitt von 5,48 CNH erhält, da der letzte Schlusskurs (6,06 CNH) deutlich darüber liegt (+10,58 Prozent Abweichung im Vergleich). Beim 50-Tage-Durchschnitt erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Durchschnitt von 5,81 CNH nahe am letzten Schlusskurs liegt (+4,3 Prozent). Insgesamt wird Invengo Information auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.