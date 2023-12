Invengo Information Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die technische Analyse der Aktie von Invengo Information zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 5,49 CNH, während der aktuelle Kurs bei 5,8 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +5,65 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich eine nahezu neutrale Bewertung mit einem Wert von 5,83 CNH, nur 0,51 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Invengo Information eine Rendite von 19,72 Prozent verzeichnet, was mehr als 7 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von 2,37 Prozent über dem Durchschnitt gut ab.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Invengo Information bei 43 liegt, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Invengo Information jedoch mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen ein gemischtes Bild, mit guten charttechnischen und Branchenvergleichsergebnissen, aber neutralen bis schlechten fundamentalen Bewertungen.