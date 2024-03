Invengo Information Aktie: Keine Angst!

Der Aktienkurs von Invengo Information hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -18,13 Prozent verzeichnet, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,02 Prozent aufweist, liegt die Performance von Invengo Information mit 10,11 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, mit dem Stimmungsbarometer, das an 11 Tagen auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen verzeichnete. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. In den letzten Tagen wurden auch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Invengo Information diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie in dieser Kategorie führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Invengo Information liegt bei 34,66, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Aktie wird daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.