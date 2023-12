Invengo Information Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz rund um die Aktie von Invengo Information zeigt gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten eher gering, was zu einer negativen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was die Gesamtbewertung der Aktie auf "Schlecht" festlegt.

Auf der anderen Seite haben private Nutzer in sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv über Invengo Information gesprochen. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft, basierend auf positiven Kommentaren und Themen rund um die Aktie.

In Bezug auf den Aktienkurs ergibt sich ein positives Bild: Mit einer Rendite von 19,72 Prozent im letzten Jahr liegt Invengo Information um 7,23 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Informationstechnologie. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" erzielt die Aktie eine Überperformance, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung für die Aktie von Invengo Information. Sowohl der RSI von 57,14 über 7 Tage als auch der RSI25 von 43 deuten auf eine mittelmäßige Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.