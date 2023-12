Invalda Invl Ab Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Für die Invalda Lt-Aktie zeigt der 7-Tage-RSI einen Wert von 16, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 27,08 bestätigt diese Einschätzung. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils neutral, mit positiven Diskussionen in den letzten ein, zwei Tagen. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion ebenfalls mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Invalda Lt-Aktie mit 10,8 EUR um +8,43 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt hingegen bei +3,65 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch betrachtet als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der Invalda Lt-Aktie beträgt 0 Prozent im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs, was unter dem Mittelwert von 2,68 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.