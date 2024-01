Invalda Invl Ab Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Invalda Lt in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert für Invalda Lt bei 41,18, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 30, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Invalda Lt beschäftigt hat. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Invalda Lt-Aktie sowohl im kurzfristigen als auch im längerfristigen Durchschnitt gute Bewertungen erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 10,75 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 11,4 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 10,36 EUR, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über diesem Wert liegt und somit auch eine positive Bewertung erhält. Insgesamt wird Invalda Lt daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.