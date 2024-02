Invajo Technologies AB Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Oodash in den sozialen Medien. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Oodash von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge ergab, dass hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird auch auf Anlegerseite eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Die technische Analyse zeigt, dass Oodash derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 84,88 als überkauft gilt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein RSI-Wert von 50, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird daher für den RSI eine Einstufung von "Schlecht" vergeben.

Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnittskurses ergibt sich ein Wert von 7,25 SEK, während der aktuelle Kurs bei 6,12 SEK liegt. Dies führt zu einer negativen Distanz von -15,59 Prozent zum GD200 und einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 7,01 SEK, was einer Distanz von -12,7 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Somit wird die Gesamtnote als "Schlecht" vergeben.

