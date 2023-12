Invajo Technologies AB Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Oodash-Aktie. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Oodash unterhalten. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bezüglich der Intensität der Diskussionen hat sich ebenfalls keine bedeutende Veränderung ergeben, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Oodash-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Oodash-Aktie liegt bei 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis mit einem Wert von 24,22, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Oodash.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Oodash-Aktie mit einem Kurs von 8,16 SEK inzwischen +71,07 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung aufgrund einer Distanz zum GD200 von -37,52 Prozent als "Schlecht" bewertet. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" ein.