Inuvo: Quartalszahlen erwartet, Analysten prognostizieren Umsatzanstieg und möglicher Aktiengewinn von +212,50%

In 71 Tagen, genauer gesagt am Ende des dritten Quartals, wird das Unternehmen Inuvo aus Little Rock, USA seine Quartalszahlen präsentieren. Anleger sind gespannt auf den Umsatz und die Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Inuvo-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung der Inuvo-Aktie 29,68 Mio. EUR. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen lässt also nicht mehr lange auf sich warten. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem leichten Umsatzanstieg kommen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte Inuvo einen Umsatz von 15,75 Mio. EUR und für das aktuelle Quartal wird ein Plus von +1,00 Prozent auf insgesamt 15,91 Mio. EUR erwartet. Auch der bisherige Verlust soll sich voraussichtlich um etwa 0,00% erhöhen und bei -3,55 Mio. EUR liegen.

Für das Gesamtjahr sind die...