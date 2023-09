Inuvo Quartalsbilanz Prognose: Umsatzplus und Aktienpotenzial trotz negativem Trend

In nur 64 Tagen wird das in Little Rock, Vereinigte Staaten ansässige Unternehmen Inuvo seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können und wie sich die Inuvo-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die derzeitige Marktkapitalisierung der Inuvo-Aktie beträgt 30,14 Millionen Euro. Kurz vor Börseneröffnung werden die neuen Quartalszahlen präsentiert. Analysten rechnen momentan mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erwirtschaftete Inuvo einen Umsatz von 15,91 Millionen Euro. Nun wird ein Anstieg um +1,00 Prozent auf 16,08 Millionen Euro erwartet. Der bisherige Verlust soll ebenfalls steigen und sich voraussichtlich auf -3,59 Millionen Euro belaufen.

Auf Jahressicht sind die Analysten eher...