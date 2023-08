Inuvo Aktienkurs fällt: Quartalsbilanz und zukünftige Prognosen im Fokus

Der Aktienkurs ist unter den Durchschnitt von 50 Tagen gefallen und befindet sich somit in einem Abwärtstrend. Die nächste Unterstützung liegt bei 0,40 EUR. Sollte diese Marke durchbrochen werden, kann es zu weiteren Verlusten kommen. Die Widerstandsmarke liegt bei 0,80 EUR.

Fazit:

Die Quartalsbilanz des Inuvo Unternehmens wird in 79 Tagen erwartet und Aktionäre sowie Analysten sind gespannt auf die Zahlen. Die Schätzungen deuten auf ein leichtes Umsatzplus und einen höheren Verlust hin. Auf Jahressicht wird ebenfalls mit einem Rückgang beim Umsatz und einem höheren Verlust gerechnet. Der Aktienkurs hat sich in den letzten 30 Tagen negativ entwickelt und die Charttechnik zeigt einen stark negativen Trend an. Analysten halten jedoch langfristig einen Gewinn von +232,15% für möglich. Es bleibt abzuwarten, wie sich die...