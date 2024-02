Inuvo Aktie: Ein unsicheres Investment?

Inuvo erhält "Schlecht"-Bewertung für Dividende und "Neutral"-Rating für Relative Strength Index und Sentiment

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von Inuvo beträgt aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -2,21 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aus diesem Grund haben unsere Analysten dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik verliehen.

Bei der Einschätzung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält Inuvo jedoch ein "Neutral"-Rating. Der 7-Tage-RSI beträgt 40 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI mit einem Wert von 56,67. Somit wird die Aktie auch für den RSI25 als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Inuvo in den vergangenen Monaten durchschnittlich war. Daher erhält das Unternehmen für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Inuvo somit als "Neutral"-Wert bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Unsere Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Obwohl überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.