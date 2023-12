Inuvo Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Inuvo heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass Inuvo überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Inuvo weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen lässt darauf schließen, dass eine Aktie tendenziell weder viel noch wenig Beachtung erfährt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Inuvo-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Inuvo mit einer Rendite von 25,58 Prozent mehr als 18 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche mit einer mittleren Rendite von 7,36 Prozent liegt Inuvo mit 18,22 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Inuvo-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,26 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,36 USD liegt, was zu einer Abweichung von +38,46 Prozent führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,27 USD liegt mit einem letztem Schlusskurs von +33,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Inuvo also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.