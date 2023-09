Inuvo Aktie: Spannende Quartalszahlen in 58 Tagen erwartet - Prognosen und Auswirkungen auf den Kurs

Artikel:

Die Inuvo Aktie aus dem US-amerikanischen Unternehmen mit Sitz in Little Rock wird in 58 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorstellen. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 29,58 Mio. EUR erwartet die Inuvo Aktie eine spannende Zeit vor der Börseneröffnung. Analysten gehen laut Datenanalyse davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Anstieg des Umsatzes geben wird. Im dritten Quartal 2022 erwirtschaftete Inuvo einen Umsatz von 15,92 Mio. EUR und nun wird ein Plus von 1,00 Prozent auf 16,08 Mio. EUR erwartet. Auch der bisherige Verlust soll sich voraussichtlich um 0,00% erhöhen und bei -3,59 Mio. EUR liegen.

Auf Jahressicht sind die...