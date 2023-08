Inuvo Aktie: Analysten-Prognosen und Erwartungen für das 3. Quartal - Spannung steigt

Die Inuvo Aktie hat in den letzten Monaten eine positive Performance gezeigt. Die Analysten erwarten jedoch, dass sich der Trend in Zukunft umkehren wird. Die Quartalszahlen für das 3. Quartal werden in 99 Tagen veröffentlicht und Aktionäre sind gespannt auf die Ergebnisse.

Nach Einschätzung der Analysten wird Inuvo voraussichtlich einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal verzeichnen. Der bisherige Verlust soll sich ebenfalls erhöhen. Auf Jahressicht gehen die Experten von einem weiteren Rückgang des Umsatzes aus und auch der Gewinn wird voraussichtlich niedriger sein als im Vorjahr.

Trotz dieser Prognosen haben sich Aktionäre bisher positiv auf die Quartalszahlen eingestellt, wie der Kursanstieg der letzten 30 Tage zeigt.

Die Analysten schätzen den Aktienkurs von Inuvo auf Sicht von 12 Monaten optimistisch...