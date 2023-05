Intuitive Surgical: Das wahre Kursziel lautet 288,95 EUR

Die Aktie von Intuitive Surgical wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Laut ihnen liegt das wahre Kursziel bei einem Anstieg um 1,34% des gegenwärtigen Wertes.

• Am 31.05.2023 steht Intuitive Surgical mit -0,33% da

• Das Kursziel für die Aktie beträgt 288,95 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,88

Am vergangenen Tag verzeichnete Intuitive Surgical eine negative Entwicklung an den Finanzmärkten (-0,33%), was sich im Gesamtzeitraum der letzten fünf Handelstage auf +1,18% summiert. Folglich scheinen die Märkte im Moment relativ optimistisch zu sein.

Obwohl einige Experten diese Entwicklung möglicherweise erwartet hatten – die Stimmung ist eindeutig.

Das momentane mittelfristige Kursziel von Intuitive Surgical lautet auf 288,95 EUR.

Bankanalysten sind durchschnittlich der Meinung, dass das Unternehmen...