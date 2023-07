Intuitive Surgical: Das wahre Kursziel

Die Aktie von Intuitive Surgical hat in den vergangenen fünf Handelstagen um -6,51% an Wert verloren und am gestrigen Tag eine weitere negative Kursentwicklung von -4,85% hingelegt. Der Markt scheint derzeit pessimistisch gestimmt.

• Am 21.07.2023 mit einem Verlust von -4,85%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 292,94 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,93

Dennoch sind die Bankanalysten im Durchschnitt der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 292,94 EUR liegt. Dies würde jedoch ein Investitionsrisiko in Höhe von -1,35% bedeuten. Einige Analysten teilen diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends jedoch nicht.

Aktuell empfehlen zehn Experten die Aktie als starken Kauf und sechs weitere Analysten setzen daraufhin das Rating “Kauf”. Bei insgesamt zehn neutral eingestellten Experten gibt es aber immer noch einen...