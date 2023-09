Intuitive Surgical: Potenzial von 18,63% - Kursziel bei 341,13 €

Die Aktie von Intuitive Surgical hat laut Experten eine zu niedrige Bewertung. Das wahre Kursziel liegt aktuell um +18,63% höher als der derzeitige Kurs.

• Am 05.09.2023 lag die Performance von Intuitive Surgical bei -0,08%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 341,13 €

• Die durchschnittliche Guru-Bewertung bleibt unverändert bei 3,93

Gestern verzeichnete Intuitive Surgical am Finanzmarkt einen Rückgang von -0,08%. In den letzten fünf Handelstagen – also einer vollständigen Woche – betrug das Ergebnis insgesamt -0,07%. Der Markt scheint daher momentan eher neutral eingestellt zu sein.

Obwohl diese Entwicklung nicht unbedingt erwartet wurde, sprechen die eindeutigen Meinungen der Analysten für sich.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Intuitive Surgical liegt bei 341,13 €.

Durchschnittlich sind Bankanalysten davon...