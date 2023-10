Intuitive Surgical: Potenzial für ein Kursziel von 349,35 EUR

Die Aktie von Intuitive Surgical erhielt in letzter Zeit wenig Beachtung. Doch nach Ansicht der Analysten ist sie unterbewertet und bietet Anlegern ein signifikantes Kurspotenzial.

• Am 06.10.2023 legte die Aktie um +1,93% zu.

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 349,35 EUR.

• Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 3,93 unverändert.

In den letzten fünf Handelstagen hat sich der Markt neutral verhalten und das Plus beträgt lediglich +0,24%. Die Bankanalysten sind jedoch optimistisch gestimmt bezüglich des zukünftigen Kurses von Intuitive Surgical – im Durchschnitt wird ein Zielkurs von 349,35 EUR erwartet. Dies würde einem potentiellen Gewinnpuffer von +24,57% entsprechen. Allerdings gibt es auch abweichende Meinungen unter den Experten aufgrund des neutralen Trends in jüngster Vergangenheit.

Trotzdem empfehlen...