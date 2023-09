Intuitive Surgical: Kursziel von 343,08 EUR

Die Aktie von Intuitive Surgical wird derzeit von Experten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 343,08 EUR – ein Potenzial von +21,70% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Gestriges Wachstum um +1,38%

• Durchschnittliches Guru-Rating von 3,93

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +58,62%

Gestern konnte Intuitive Surgical am Finanzmarkt ein Wachstum in Höhe von +1,38% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen lag die Gesamtentwicklung jedoch bei -1,73%, was auf eine aktuelle Pessimismus des Marktes deuten könnte.

Aktuell setzen durchschnittlich elf Bankanalysten ein starkes Kaufsignal für die Aktie und sechs weitere bewerten sie zumindest positiv mit “Kauf”. Elf Experten sprechen nur eine neutrale Empfehlung aus und einer hält einen Verkauf für angebracht.

Das durchschnittliche Guru-Rating...