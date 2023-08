Intuitive Surgical: Kursziel von 341,13 EUR könnte um +23,66% übertroffen werden

Die Aktie von Intuitive Surgical hat in der vergangenen Handelswoche eine positive Entwicklung verzeichnet und am gestrigen Tag ein Plus von +4,17% hingelegt. Die Bankanalysten sind sich jedoch einig, dass das wahre Kurspotenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für Intuitive Surgical auf 341,13 EUR geschätzt. Wenn die Analysten Recht behalten sollten, würde dies einen Anstieg um +23,66% bedeuten. Von insgesamt 29 Analysten empfehlen 17 die Aktie zum Kauf oder starken Kauf und weitere sechs sprechen eine “Halten”-Empfehlung aus.

Das Guru-Rating für Intuitive Surgical bleibt bei einem Wert von 3,93 unverändert positiv. Mit einer steigenden Nachfrage nach Robotik im Gesundheitswesen hat das Unternehmen vielversprechende Zukunftsaussichten und könnte Investoren dabei helfen ihr...