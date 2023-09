Intuitive Surgical: Kursziel von 339,36 EUR wird erwartet

Am gestrigen Handelstag gab die Aktie von Intuitive Surgical um -0,73% nach. Über die letzten fünf Tage konnte jedoch ein Plus von +2,96% verzeichnet werden – der Markt scheint also weiterhin optimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sind sich weitestgehend einig darüber, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt mit 339,36 EUR angegeben – eine Steigerungsmöglichkeit von +18,54%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht und es gibt auch kritische Stimmen.

Aktuell empfehlen 11 Analysten einen Kauf der Aktie und weitere sechs sehen sie als positiv bewertbar an. Demgegenüber stehen elf neutrale Bewertungen sowie eine negative Empfehlung zum Verkauf der Aktien.

Das Guru-Rating beläuft sich auf 3,93 Punkte und bestätigt den allgemein positiven Trend des Marktes bezüglich...