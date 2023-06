Intuitive Surgical: Kursziel von 289,60 EUR ist in Sicht

Die Aktie des US-amerikanischen Medizintechnikunternehmens Intuitive Surgical wird laut Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 289,60 EUR – eine Chance für Investoren von -0,65%.

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie um +0,53% zulegen und verzeichnete damit innerhalb einer Woche ein Plus von +1,72%. Die Stimmung am Markt scheint optimistisch zu sein.

9 Analysten stufen die Aktie als starken Kauf ein und weitere 6 vergeben das Rating “Kauf”. Lediglich 1 Experte empfiehlt einen Verkauf. Der Guru-Rating Indikator liegt nun bei 3,88 nach zuvor ebenfalls 3,88.

Zusammenfassend ist festzustellen: Das Kursziel der Intuitive Surgical-Aktie hat Potenzial und weckt das Interesse vieler Anleger.