Intuitive Surgical: Kursziel von 283,58 EUR laut Analysten nicht erreicht

Die Aktie von Intuitive Surgical hat gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +0,57% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Entwicklung sogar bei +5,00%. Doch was sagen die Analysten dazu?

Das mittelfristige Kursziel für Intuitive Surgical liegt derzeit bei 283,58 EUR und damit um -6,36% unter dem aktuellen Wert. Wenn dieses Ziel erreicht wird, winkt den Investoren ein Potenzial in Höhe von -6,36%.

Derzeit empfehlen 9 Bankanalysten den Kauf der Aktie und weitere 6 bewerten sie als “Kauf”. Eine neutrale Position haben sich 10 Experten verschafft und nur noch einer hält an einem “Verkauf” fest. Der Anteil optimistischer Analysten beträgt daher aktuell +57,69%.

Auch das Guru-Rating ist mit einem Wert von nunmehr 3,88 positiv zu bewerten.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Trotz einer positiven...