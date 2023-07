Intuitive Surgical: Kursziel mit starkem Potenzial - bei 276,17 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die Intuitive-Surgical-Aktie derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt um -12,38% über dem aktuellen Wert.

• Intuitive Surgical legte am 14.07.2023 um +2,03% zu

• Das mittelfristige Kursziel von Intuitive Surgical beträgt 276,17 EUR

• Das Guru-Rating beläuft sich auf 3,88 nach zuvor ebenfalls 3,88

Am Vortag konnte Intuitive Surgical eine positive Entwicklung in Höhe von +2,03% verzeichnen und in den letzten fünf Handelstagen sogar ein Plus von insgesamt +4,04%. Die Stimmung an der Börse scheint daher momentan eher optimistisch.

Obwohl nicht alle Analysten diese positive Einschätzung teilen würden sie sich über eine weitere positive Entwicklung freuen.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 276,17 EUR im Durchschnitt aller Bankanalysten. Sollten sie damit richtig...