Intuitive Surgical: Kursziel bei 337,93 EUR laut Analysten

Die Aktie von Intuitive Surgical zeigt gemischte Signale an der Börse. Gestern verzeichnete sie eine negative Kursentwicklung von -0,04%, was in der vergangenen Handelswoche ein Minus von insgesamt -4,96% ergibt. Die Bankanalysten sind jedoch weiterhin optimistisch und sehen das mittelfristige Kursziel bei 337,93 EUR. Dies würde ein Potenzial für Investoren von +26,90% eröffnen.

• Am 18.08.2023 lag die Kursentwicklung bei -0,04%

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +26,90%

• Von den befragten Analysten empfehlen 58,62% einen Kauf

Trotz des schwachen Trends teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und bewerten die Aktie neutral oder skeptisch. So halten sich momentan 11 Analysten positiv gestimmt und empfehlen einen Kauf sowie weitere sechs Experten mit einer Optimismusreserve durchaus eine Investition im Unternehmen zu...