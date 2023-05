Intuitive Surgical: Kurspotenzial von +2,49%

Die Aktie von Intuitive Surgical wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 281,65 EUR und bietet somit ein Potenzial von +2,49%.

• Am 10.05.2023 verzeichnete die Aktie eine Kursentwicklung von -0,07%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit 3,88 gleich

• Laut den Einschätzungen von insgesamt 26 Analysten empfehlen 15 Experten einen Kauf

In den vergangenen fünf Handelstagen fiel die Entwicklung um -0,17%, was auf eine aktuelle pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Obwohl nicht alle Analysten das Potenzial so hoch einschätzen wie der Durchschnittswert liegt die positive Einschätzung bei einem Anteil von 57,69%. Mit dem Guru-Rating behält die Aktie weiterhin ihren positiven Trend.