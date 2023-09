Intuitive Surgical: Kurspotenzial von +27,80% auf 345,63 EUR

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von Intuitive Surgical um +1,35% zu. In den vergangenen fünf Tagen hatte sie jedoch einen Rückgang von -3,34%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ pessimistisch.

Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für Intuitive Surgical liegt bei 345,63 EUR. Sollten sie mit ihrer Einschätzung richtig liegen und das Kursziel erreicht werden, hätten Investoren ein Potenzial von +27,80%.

Von insgesamt 29 analysierenden Experten empfehlen 11 die Aktie als starken Kauf und weitere 6 als Kauf. Ein Drittel hält eine neutrale Position (11 Analysten). Nur einer ist der Meinung dass es ratsam ist zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 3,93. Eine positive Prognose wird somit bestärkt.