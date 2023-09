Intuitive Surgical: Kurspotenzial von +26,01% auf 348,14 EUR

Die Aktie von Intuitive Surgical hat am 29.09.2023 um -1,30% an Wert verloren und verzeichnet somit in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang von insgesamt -0,33%. Die Marktstimmung scheint derzeit neutral zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Intuitive Surgical-Aktie liegt bei 348,14 EUR. Sollten sich die Bankanalysten mit ihrer Einschätzung durchsetzen, ergibt sich ein mögliches Kurspotenzial von +26,01% für Investoren. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

11 Analysten empfehlen aktuell den Kauf der Aktie und weitere 6 setzen das Rating auf “Kauf”. Eine neutrale Bewertung (“halten”) erhalten bisher 11 Experten. Nur ein einziger Analyst ist nach wie vor der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte. Der Anteil optimistischer Analysten beträgt demnach +58,62%.

Zusätzlich erhält Intuitive...