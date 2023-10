Intuitive Surgical: Das Kurspotenzial beträgt +23,85% - Aktien von Analysten unterbewertet

Die Aktie von Intuitive Surgical hat eine positive Kursentwicklung verzeichnet und legte am 03.10.2023 um +0,82% zu. In der vergangenen Handelswoche betrug der Gesamtanstieg +2,05%, was auf einen optimistischen Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für Intuitive Surgical liegt bei 348,50 EUR und bietet ein beachtliches Potenzial von +23,85%. Die Meinungen der Bankanalysten sind jedoch geteilt.

11 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie als starkes Investment und weitere 6 Analysten sehen die Aktie positiv mit einem “Kauf”-Rating. Andere Experten bewerten das Papier neutral oder empfehlen den Verkauf (1 Analyst). Der Anteil an optimistischen Analysen beläuft sich insgesamt auf +58,62%.

Das Guru-Rating für Intuitive Surgical bleibt unverändert bei 3,93 Punkten.