Intuitive Surgical: Kursentwicklung und Analystenmeinungen - Kursziel bei 288,48 EUR

Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnete gestern eine positive Entwicklung von +0,62%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Gesamtverlust von -1,49%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt durchschnittlich bei 288,48 EUR. Sollte das eintreffen, eröffnet dies Investoren ein Risiko von -0,83%.

Aktuell empfehlen neun Analysten die Intuitive Surgical als starken Kauf und sechs weitere bezeichnen sie zumindest als kaufenswert. Zehn Experten halten sich neutral und bewerten sie als “halten”, während nur einer der Ansicht ist, dass es sinnvoll sei zu verkaufen.

Das Guru-Rating für die Intuitive Surgical Aktie hat sich auf 3,88 verbessert. Dies entspricht einem Anteil...